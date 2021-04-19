70 فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح ذلك سعادة مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، وبيّن أن الإدارة تُكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك ضمن الأعمال التي تشرف عليها الإدارة.

ولفت إلى أن التعقيم يكون على مدار الساعة باستخدام أكثر من (10000 لتر) من المعقمات لتعقيم كافة جنبات البيت العتيق لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، كما تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

كما تم توزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، كما تم تركيب (70) كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدي المسجد الحرام.