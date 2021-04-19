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شكرا لقرائتكم 70 فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
70 فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام
توزيع كمامات على قاصدي الحرم المكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تُجند الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار وعُمّار، ليتحقق لهم أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
أوضح ذلك سعادة مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، وبيّن أن الإدارة تُكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك ضمن الأعمال التي تشرف عليها الإدارة.
تعقيم المسجد الحرام على مدار الساعة
ولفت إلى أن التعقيم يكون على مدار الساعة باستخدام أكثر من (10000 لتر) من المعقمات لتعقيم كافة جنبات البيت العتيق لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، كما تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام.
كما تم توزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، كما تم تركيب (70) كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدي المسجد الحرام.
رعاية الحرمين الشريفين
وأضاف السويهري أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري التي تقدمها الرئاسة، داعيًا الله –عز وجل-أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.
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