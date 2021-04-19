شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها خلال شهر رمضان؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة المنطقة، أجرت خلال الأيام الماضية (53372) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (15652) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وأغلقت (298) منشأة.