إغلاق 33 مسجدًا بعد ثبوت 33 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا 677 مسجدًا تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 8 منها بمنطقة الرياض تم رصد ثماني حالات إصابة بها وسبعة مساجد بمنطقة القصيم تم رصد سبع حالات إصابة بها وست حالات بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات بها وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها وثلاثة مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا عشرة منها بمنطقة القصيم واثنانِ بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أنه بسبب التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم، مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عظم المسئولية أمام الله ــ عز وجل ــ بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وذلك بتنفيذ كافة التعليمات عند الذهاب للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

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