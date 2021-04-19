اخبار السعوديه

لوحة جديدة لفنانة سعودية في مكتب محمد بن سلمان

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم لوحة جديدة لفنانة سعودية في مكتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

لوحة جديدة لفنانة سعودية في مكتب محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

عُرف عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شغفه بتشجيع المواهب الوطنية في كافة المجالات، فهو الداعم الأول للموهبين في مجالات والتعليم والفنون اليدوية والفن التشكيلي وغيرها.

وقد رُصدت لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بجدة.

وتعود اللوحة إلى الفنانة وداد الأحمدي وهي فنانة تشكيلية من جدة، والتي علقت على الصورة بقولها: “شرف كبير وفخر لي وجودها في مكتب سيدي ولي العهد محمد بن سلمان المحب والداعم للفن صاحب الذوق الرفيع حفظه الله”.

محمد بن سلمان

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا