الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

لوحة جديدة لفنانة سعودية في مكتب محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

عُرف عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شغفه بتشجيع المواهب الوطنية في كافة المجالات، فهو الداعم الأول للموهبين في مجالات الرياضة والتعليم والفنون اليدوية والفن التشكيلي وغيرها.

وقد رُصدت لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بجدة.

وتعود اللوحة إلى الفنانة وداد الأحمدي وهي فنانة تشكيلية من جدة، والتي علقت على الصورة بقولها: “شرف كبير وفخر لي وجودها في مكتب سيدي ولي العهد محمد بن سلمان المحب والداعم للفن صاحب الذوق الرفيع حفظه الله”.



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