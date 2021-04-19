الظفيري يكشف قصة مقطع والده بالعكاز في جامع الراجحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ مشوح الظفيري في جامع الراجحي بمحافظة حفر الباطن وهو يصلي مستخدمًا عكازه لمساعدته في الوقوف لأداء صلاة التراويح.

قصة تداول المقطع

“متابعات الخليج 365” التقت بنجله عبدالله الذي بيّن أن والده، في الخامس من شهر رمضان أتى الجامع متأخرًا فاضطر إلى الصلاة في الصف الثالث بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامع، وقام أحد المصلين بتصويره ومن ثم انتشر المقطع بشكل واسع على مستوى المملكة والخليج.

40 عامًا من ملازمة المسجد

وأضاف عبدالله الظفيري: هذه طبيعة الوالد منذ أكثر من 40 سنة وهو ملازم للمسجد وصاحب طاعة ولا نزكي على الله أحدًا، ولكن هذا بشهادة الجميع وكذلك صيام الاثنين والخميس والاعتكاف الطويل في المسجد.

وأشار عبدالله أن المقطع الذي انتشر للوالد يعتبر رسالة لنا نحن كشباب بأن نحافظ على الصلاة خصوصًا في هذا الشهر العظيم، فكانت وصية الوالد لي وللشباب الذين يقابلونه بان يلجؤوا للصلاة إن عظمت أو صعبت عليهم أمور الدنيا‏.

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