ساعة الرضاعة للمرأة العاملة السعودية في شهر رمضان المبارك بموجب قانون العمل السعودي 2021

ساعة الرضاعة في قانون العمل السعودي في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442، هي ما سوف نوضحها لكم بشيء من التفصيل في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، حيث نحرص الكثير من الأمهات العاملات في مختلف قطاعات المملكة العربية السعودية واللاتي هن مرضعات أثناء فترة عملهن.

ساعة الرضاعة في قانون العمل السعودي:

للمرأة السعودية حقوق، تمنحها إياها المملكة العربية السعودية ضمن قانون العمل السعودي، والتي منها تحديد ساعة رضاعة لطفلها الرضيع في حال كانت حديثة الولادة، وتلك الفترة المخصصة لها لإرضاع طفلها تعد مدفوعة الأجر، ربما تكون فترة استراحة واحدة أو فترتين، شرط ألا تتجاوز في مجملها عن الساعة الواحدة في اليوم الواحد، وتمتد لفترة 24 شهراً من بداية الوضع، وذلك وفقاً للمادة رقم 154 من قانون العمل السعودي، والتي جاء نصها كالتالي:

“يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر”.

ساعة الرضاعة في قانون العمل السعودي في رمضان:

من ضمن حقوق المرأة العاملة، وحسب قانون العمل السعودي، وبخاصة المادة رقم 154، هو حصولها على فترة استراحة مخصصة لإرضاع طفلها، ولا يهم إن كانت رضاعة طبيعية أم رضاعة صناعية، شرط ألا تتجاوز فترة الاستراحة سواء كانت واحدة أو أكثر عن الساعة الواحدة، ولا يخصم ذاك من استراحتها الشخصية أو يستلزم منها تعويض تلك الساعة من خلال ساعات عمل إضافية، ويتم تنظيم الأمر حسب وجود حضانة الطفل داخل منشأة العمل أو خارجه، كالتالي:

في حال كانت حضانة الطفل داخل منشأة العمل، فإنه يحق للمرأة المرضعة أن تقتطع من وقت العمل فترة استراحة أو أكثر بعرض الرضاعة، شرط ألا تتجاوز الساعة الواحدة.

في حال كانت حضانة الطفل خارج منشأة العمل، فإنه يحق لها أن تأخذ تلك الساعة سواء في بداية وقت العمل، أو في نهايته، كلٌ وفق مصلحة العمل.

متى يكون وقت ساعة الرضاعة في رمضان؟

لا تلتزم المرأة العاملة بساعة محددة بعينها تقتطعها من وقت دوامها بغرض إرضاع طفلها في شهر رمضان المبارك، وإنما يحق لها اختيار الساعة التي تريد سواء كان في بداية دوامها أو نهايته، كلٌ حسب رغبتها هي.

المزايا والضمانات التي يكفلها قانون العمل السعودي للمرأة العاملة في خلال إجازة الوضع وفترة الرضاعة:

ضمن قانون العمل السعودي الضمانات التالية للمرأة السعودية العاملة أثناء فترة الوضع الخاصة بها وفترة الرضاعة: