«الخطوط السعودية»: تحديث اشتراطات السفر مستمر.. وتعليق الرحلات مشروط

أوضحت الخطوط السعودية، أن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل اللي أصيب بكورونا واخذ جرعة أولى من اللقاح يمكنه العودة من لبنان إلى السعودية بتاريخ ١٧ مايو؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: « تسهيلًا لإجراءات سفركم يتطلب منكم الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة لدولة الوصول والتي تخضع للتحديث بشكل مستمر».

وأضاف: «رفع التعليق لجميع الرحلات الدولية، لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا».

وواصل: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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