وزارة الصحة تتفاعل مع بلاغ مواطن عن مستشفى: «أنت شريك»

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مع بلاغ قدمه مواطن بشأن تدني مستوى النظافة في مستشفى عام وطلبت منه تسجيل بلاغه كاملًا.

وانتقد صاحب البلاغ «الموثق بمقطع فيديو»، عبر حساب «الصحة 937» بموقع تويتر، مستوى النظافة في المستشفى العام طالبًا من الوزارة التدخل.

وثمَّنت وزارة الصحة موقف المواطن قائلة: أنت شريك معنا بالمراقبة شكرًا لك على إبلاغنا، نرجو التواصل عبر الرسائل الخاصة لتسجيل البلاغ كاملًا.



إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 405940 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 896 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 389598 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6834 حالة.

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