المركز الوطني للأرصاد يحذر من حسابات تنتحل اسمه وشعاره بمواقع التواصل

حذر المركز الوطني للأرصاد، من حسابات على موقع التواصل تويتر، تنتحل اسم المركز وشعاره، موضحًا أنه ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق.

وذكر المركز- عبر تويتر- على لسان الناطق الرسمي باسمه: «لاحظنا حسابات على منصة تويتر باسم المركز وشعاره تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر، نشعركم أن المركز ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق، وأن معلوماته تصدر عبر هذا الحساب أو الموقع الرسمي للمركز».

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي حساب ينتحل صفة المركز وإبلاغ الجهات الرقابية بذلك.

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