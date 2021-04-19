«الموارد البشرية»: خفض راتب الموظف تحكمه إجراءات.. والبلاغ عبر «معاً للرصد»

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على الإجراء النظامي المطلوب في حالة خفض راتب الموظف عن الراتب المتفق عليه في العقد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن الموظف في هذه الحالة يمكنه رفع بلاغه عبر تطبيق «معاً للرصد»، على الرابط التالي:

الأبستور

الأندرويد

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة قال فيه أحد المستفيدين: «إنَّ بيني وبين الشركة عقد منذ 9 أشهر يعطوني راتبا أقل من المتفق عليه بالعقد؛ فإلى من أتقدم بالشكوى؟».

ويعد تطبيق «معًا للرصد» أحد الأساليب الحديثة التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العملاء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل وتصحيح مكامن الخلل فيه.

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