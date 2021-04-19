«طقس الثلاثاء»: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية مصحوبة بزخات برد

توقَّع المركزُ الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان ، وعسير، والباحة ومكة المكرمة».

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وتتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالته متوسط الموج.

أما الخليجُ العربي؛ فيشهدُ رياحًا سطحية شمالية غربية تتحول مساءً إلى رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بالمملكة غدا الثلاثاء، بالدرجة المئوية: