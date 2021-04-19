«أبشر»: خطوة مهمة عند بيع السيارة وعدم ظهور المبلغ المحول إلى الوسيط

أوضحت منصة أبشر، الإجراءات المطلوبة في حالة بيع السيارة وعدم ظهور المبلغ المحول إلى الوسيط عبر منصتها.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمكن في هذه الحالة تزويد منصة أبشر برقم هوية البائع وذلك من خلال رسالة خاصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لمنصة أبشر قال فيه أحد المستفيدين، أنهيت مبايعة لسيارتي اليوم وحوَّل المشتري المبلغ للحساب الوسيط، لكن إلى الآن يظهر في أبشر «عدم وصول المبلغ إلى الحساب الوسيط».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

عدم ظهور تأمين السيارة في «أبشر».. المنصة توضح خطوة مهمة