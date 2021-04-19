6 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تعافي 896 حالة من فيروس كورونا على مستوى المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد حالات التعافي مسجلة 269 حالة.

بينما تم تسجيل 91 حالة في جدة، و52 في مكة المكرمة، و29 في المبرز، و25 في الطائف، و25 في الهفوف، و21 في حائل، و15 في الظهران، و14 في كل من بريدة، والدمام والدوادمي، و13 في ينبع، و12 في حوطة بني تميم.

وتم تسجيل 11 حالة تعاف في كل من: الدلم ووادي الدواسر، و9 حالات في كل من: عرعر والخبر والقطيف، و8 في كل من: أبها ونجران وبقعاء، و7 في كل من: عفيف وعنيزة وبقيق وضرما وظهران الجنوب.

و6 في كل من: تبوك والمجمعة والليث، و5 في كل من: سميراء وخميس مشيط وأبو عريش وصبيا والنعيرية، و4 في كل من: الأسياح وجازان والمندق والسليمي ورياض الخبراء وبلجرشي وبدر وضبا والدرعية.

و3 في كل من: سكاكا ووادي بن هشبل وسراة عبيدة والرس ومليجة والجبيل والخرمة والحائط والشملي والغزاله وعيون الجواء والقوز وشرورة وحقل وطبرجل وشقراء والمذنب.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: موقق ورفائع الجمش وبارق والشنان وحوطة سدير وأحد رفيدة والمدينة المنورة والزلفي والأرطاوية وبيش والوجه والبكيرية والخفجي وفيف والخرج ورجال المع وأبوراكة.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة فقط في كل من: بطحاء والطوال والقوارة وتنومة والحرجة وعريعرة والنبهانية والعيدابي وبيشة وطريف والقحمة ومحايل والقيصومة والبدائع والغاط والعيون ومهد الذهب والمجاردة وصامطة وتثليث والنماص وتيماء وليلى وتمير والمظيلف وضمد وميسان وقرية العليا وراس تنورة وبللسمر والجفر.

اقرأ أيضا:

970 إصابة بكورونا.. «الصحة» تعلن حالات التعافي والوفيات الجديدة