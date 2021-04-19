شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 970 حالة مؤكدة وتعافي 896 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (970) حالة مؤكدة وتعافي (896) حالة , فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9508) حالات , منها (1087) حالة حرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالةحيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6834) حالة "رحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (56583) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).