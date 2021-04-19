أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 19 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم ليحوم قرب قمة 7 أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ دعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في العراق

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الإثنين إلى نحو 84 ألفا و213 دينارا (57.53 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 77 ألفا و196 دينارا (52.74 دولار).

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الإثنين عند نحو 73 ألفا و688 دينارا (50.34 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فارتفع مساء اليوم الإثنين إلى نحو 63 ألفا و161 دينارا (43.15 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم الإثنين عند نحو 49 ألفا و124 دينارا (33.56 دولار).

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق مساء اليوم الإثنين عند نحو 42 ألفا و106 دنانير (28.77 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 2 مليون و619 ألفا و19 دينارا (1789 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 589 ألفا و504 دنانير (402.72 دولار).

السعر العالمي

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار.



ونقلت رويترز عن مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، قوله: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا والتوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".