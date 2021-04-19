الصحة العالمية : لدينا الأدوات للسيطرة على فيروس كورونا بغضون أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لديها الأدوات التي تمكنها من السيطرة على فيروس كورونا في غضون أشهر دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

فيروس كورونا الأكثر ذكاءً

يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيدات الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أن جميع لقاحات كوفيد-19 تقريبًا تحمي بشكل كبير من حالات الإصابة الشديدة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المستشفيات أو لتداعيات تؤدي إلى الوفاة، بينما حذرت من أن فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء فيما يخص الانتشار، خاصة في التجمعات.

إحصائيات كورونا حول العالم

يذكر أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 141 مليون نسمة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142,002.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

توقعات بحماية أكبر بعد الجرعة الثانية

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التجارب المستفادة من بعض الدول مثل إسرائيل والمملكة المتحدة، اللتين كانتا تدرسانها بشكل منهجي للغاية، توضح أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى، يتمتعون بحوالي 70 إلى 80% من الحماية ضد العدوى.

أهمية الإجراءات الاحترازية

وأعربت عن اعتقادها بأنه من الضروري والمهم للغاية تذكر أنه حتى عندما يتلقى الشخص التطعيم فإنه يجب عليه الالتزام باتباع جميع الاحتياطات الأخرى واتخاذ كافة تدابير الصحة العامة الأخرى، التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، لأن كل من هذه الإجراءات تؤدي بالفعل إلى إضافة مزيد من الحماية.

شارك الخبر