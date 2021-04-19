استشارية : ٦ أكواب من الماء ضرورية بين الإفطار والسحور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت أخصائية التغذية فردوس السفياني، أن تناول (٦) أكواب من الماء النقي مهم جدًا خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، مبينة أنه خلال تلك الفترة يحصل الجسم على كمية لا بأس منها من السوائل عبر الشاي والقهوة والعصائر، ولكن بجانب ذلك يحتاج الجسم إلى الماء النقي لإتمام عمليات حيوية تتم داخل الجسم.

الماء يعادل حموضة المعدة:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن الجسم يحتاج إلى المياه بعد نصف يوم من الصوم لترطيب الجسم وتعزيز المناعة، بجانب معادلة حموضة المعدة بعد الصيام، فالماء يعمل على إزالة الدهون والسموم الموجودة في أجسامنا، كما تسهل عملية الهضم، وتمنع الإمساك وتحافظ على نضارة البشرة وإشراقة الوجه وتعزز الصحة بصفة عامة، كما تسهل انتقال الفيتامينات إلى جميع أطراف الجسم ومن ثم تنشيط الدورة الدموية.

تنظيم حركة الأمعاء:

وعن أهمية تناول الماء بعد التمر مضت قائلة: تناول المياه علي الإفطار يعمل علي تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي منع الإصابة بالإمساك، والتي تعد من أهم المشاكل التي يتعرض لها الصائم خلال رمضان بسبب عادات الغذاء السيئة وفقدان الجسم الكثير من المياه، كما أن تناول الماء علي الإفطار يعمل علي ترطيب الجسم طوال اليوم وتعويض الجسم ما فقده من السوائل أثناء الصيام، بجانب ذلك لن يشكو الصائم من رائحة الفم الكريهة.

يخلص سموم الجسم:

وخلصت أخصائية التغذية فردوس إلى القول: فوائد تناول المياه النقية بعد الإفطار لا يمكن حصرها، إذ إن ذلك يساعد في التخلص من جميع السموم من الجسم، ومنع حدوث الصداع خلال النهار والذي يحدث بسبب الجفاف، كما يحفز خلايا الدم الحمراء على النمو بمعدل أسرع، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة في الجسم والتي يحتاجها الصائم لكي تساعده علي إنجاز مهماته اليومية.

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