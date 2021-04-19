شكرا لقرائتكم خبر عن "تراحم" : 62 ألف خدمة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في تقرير إحصائي لإنجازاتها عن مجموع المستفيدين من برامج وخدمات اللجنة خلال عام 2020م بلغ 62,174 خدمة تم تقديمها لمستفيدي اللجنة من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأظهر التقرير أن عدد أسر السجناء الذين ترعاهم "تراحم" بلغ 7,227 أسرة، فيما بلغ عدد السجناء ممن هم تحت الرعاية 2,262 سجيناً، وعدد المفرج عنهم ممن هم تحت رعاية "تراحم" 1,832 .

وأوضح أن البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي تراحم من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بكافة مناطق ومحافظات المملكة لعام 2020م شملت كسوة الأعياد، وسداد الإيجار، وتوفير الأثاث، وترميم المنازل، وتوفير المسكن، والدواء، والعيادات، والكفالات الشهرية، بالإضافة إلى التأمين الصحي، وسداد الفواتير، وسداد الديون، ودعم التعليم الجامعي، وبرامج التوظيف، والتدريب والتأهيل المهني.

وبين التقرير أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها على المستفيدين تجاوز 25 ألف سلة غذائية، بالإضافة إلى برنامج كسوة الأعياد الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور وغرس السعادة في نفوس أسر السجناء وأبنائهم؛ حيث بلغ عدد ما تم توزيعه أكثر من 11 ألف كسوة.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل الأزمة التي صاحبت جائحة كورونا "COVED-19" أصبحت الحاجة ملحّة لتوفير أدوات التعليم عن بُعد، وأخذت "تراحم" على عاتقها تأمين وتزويد أسر السجناء بعدد من أجهزة "التابلت" ليصبح طريق التعليم مُيسراً لأبنائهم وذوي السجناء.

ولحفاظ الأسرة واستمرار تماسكها تسعى اللجنة من خلال برنامج " سداد الإيجار " لتقديم المساعدة المالية في سداد إيجارات المنازل من غير القادرين من أسر السجناء والمفرج عنهم، حيث استفاد من البرنامج 649 أسرة، فيما تعد مبادرة "توفير الأثاث" لأسر السجناء إحدى المبادرات التي تقدمها "تراحم" الهادفة إلى تحسين البيئة الداخلية لمنازل الأسر عبر توفير الأثاث المناسب والملائم لهم، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 1,117 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى برنامج " ترميم المنازل " لتقديم خدمات ترميم المساكن القديمة بما يجعلها أكثر ملاءمةً لهم، وبلغ عدد المستفيدين 64 منزل.

وبلغ عدد مستفيدي برنامج " توفير المسكن " 240 وحدة سكنية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات توفير المسكن المناسب للفئات الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع منصة جود الإسكان والقطاع الخاص والجمعيات المتخصصة وجمعيات البر بكافة مناطق المملكة.