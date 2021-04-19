احرصوا على الدهون الصحية في الموائد الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتقد الكثير من أفراد المجتمع أن الدهون التي تحتويها الأطعمة جميعها ضارة ومؤثرة للجسم وسبب رئيسي في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ولكن الحقيقة أن هناك الدهون الصحية التي تعمل على تعزيز كفاءة الجسم ومنحه الطاقة اللازمة.

الدهون الصحية تزود الجسم بالطاقة:

تقول استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، أن الدهون تنقسم إلى دهون صحية مثل الأوميجا 3 التي تكون جدران خلايا الجلد، وهي التي تزود الجسم بالطاقة كما أن لها دورًا أساسيًا في حماية الأعضاء الجسدية وفي نقل الفيتامينات داخل الجسم، ودهون غير صحية التي تسبب السمنة وأمراض ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

دهون مشبعة ومهدرجة:

وأضافت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن الدهون غير الصحية تنقسم بدورها إلى الدهون المشبعة التي تضر صحة القلب وترفع نسبة الكوليسترول بالدم، ومن أهم مصادر هذه الدهون اللحوم والزبدة والحليب كامل الدسم، والدهون المهدرجة والتي تخفض من نسبة الكوليسترول الجيد الذي يحمى من أمراض القلب، ومن أهم مصادر هذه الدهون الكيك والتوست المالح والبسكويت والسمنة النباتية، أما الدهون الصحية فمصدرها الأساسي هو المصادر النباتية.

وهي مفيدة للجسم لأنها تقلل من نسبة الكوليسترول السيئ وتعدل من زيادة نسبة الكوليسترول الجيد بالجسم، وحماية صحة الشرايين والقلب، ومن أهم مصادر هذه الدهون الأفوكادو، الزيوت النباتية والمكسرات، زيت الزيتون، الأسماك.

امتصاص الفيتامينات والمعادن:

وحول أهمية احتياج الفرد للدهون الصحية مضت قائلة: الدهون الصحية ضرورية للشعور بالشبع، فالدهون هي المغذيات الكبرى التي تحفز الدماغ لإدراك الشعور بالامتلاء في أثناء تناول الطعام، كما تعمل الدهون الصحية على امتصاص الفيتامينات والمعادن، كما أن الدهون الصحية تحافظ على وظائف الدماغ وقدرة الخلايا العصبية على إطلاق الإشارات.

دهون لتخفيف الوزن:

وخلصت الدكتورة رباب إلى القول: أن الدراسات أثبتت أن هناك بعض الدهون الصحية التي تساعد في فقدان الوزن وهي، زيت جوز الهند، سمك السالمون، الأفوكادو، زيت الكتان، الماكاديميا، اللوز، صفار البيض، زبدة المكسرات، فجميع هذه العناصر تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والأحماض الدهنية المُتعددة غير المشبعة ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم إذ تفيد صحة القلب والشرايين، وتعمل على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم.

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