أمين عسير يتابع ميدانيًا جهود بلدية محايل لتحسين عدة مواقع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - محايل عسير

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ميدانيًا، يرافقه عدد من رؤساء البلديات بالمنطقة على جهود بلدية محايل الذاتية بقيادة رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، وتمثلت المشروعات في تحسين الجزيرة الوسطية أمام مستشفى محايل باعتبارها من مخرجات المشهد الحضري حيث اعتمدها أمين عسير كمثال يحتذى به في تنفيذ الجزر الوسطية في عموم المنطقة، وكذلك الوقوف على مشروع تطوير ميدان مركز الأمير نايف الحضاري.

جولات تفقدية في عسير

كما واصل الحميدي جولاته التفقدية والتي اشتملت على الوقوف على مشاريع الحزام الدائري ومشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز وزيارة وادي حلي حيث تم التوجيه بضرورة المحافظة على المواقع الطبيعية وعدم تخريبها، إضافة إلى الوقوف على مخطط الإسكان في الخوارم وجهود البلدية في الرقابة والاهتمام بنظافة المخطط عن طريق توفير حاويات نقل النفايات الصلبة وكذلك القيام بعمليات الكنس اليدوي والآلي لإزالة الأتربة من الشوارع.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما شملت الزيارة أيضًا سوق الخضار ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من التزام بالتباعد وارتداء الكمامات والرش والتعقيم حفاظًا على صحة المتسوقين والبائعين.



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