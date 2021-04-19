الشيخ الطيار يوضح آداب تلاوة القرآن الكريم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح، عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله الطيار آداب تلاوة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هناك آدابًا جمة يجب التقيد بها عند قراءة القرآن الكريم.

آداب تلاوة القرآن الكريم

وقال الطيار في مقطع صوتي عبر حساب الإفتاء عبر تويتر إن من هذه الآداب ما يلي:

إخلاص النية لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم عن أول الناس يُقضى بينهم يوم القيامة.. «ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار». الطهارة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. التسوك فقد قال الرسول الكريم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة عند قراءة أول كل سورة عدا سورة براءة. الترتيل وتحسين الصوت وحضور القلب وتدبر المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشق عليه له أجره مرتين». الاجتماع لتلاوته قال صلى الله عليه وسلم: “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده”. التوقف عن القراءة إذا غلبه النعاس.

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