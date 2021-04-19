الغذاء والدواء : اشربوا 10 أكواب من الماء يوميًا خلال رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصت هيئة الغذاء والدواء بضرورة الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء خلال ساعات الليل في رمضان لتعويض حاجة الجسم خلال ساعات النهار.

وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء على متابعيها عبر تويتر سؤالًا عن كمية الماء التي يجب شربها يوميًا في رمضان وردت على السؤال بالقول إنه يجب شرب 10 أكواب ماء يوميًا بواقع 240 مل للكوب الواحد خلال شهر رمضان.

تأثير العطش في رمضان:

وكانت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الصحة النفسية حذرت من نوبات الغضب والتوتر والعصبية في رمضان، التي لا تفسد عليك يومك وصومك فحسب بل تفسد مزاجك ومزاج الآخرين من حولك في المنزل وفي العمل.

وأوضحت الأخصائي نفسي أول إكلينيكي ندى العيسى أن أسباب الضيق والغضب متعددة، وقد يتعاظم الإحساس بها مع الشعور بالعطش والجوع وضغوط العمل والازدحام على الطرقات وهي تسبب زيادة في نشاط هرمون الأدرينالين الذي يحفز الشعور بالغضب والتوتر وازدياد تسارع دقات القلب وضيق التنفس الذي يحدث لأن تدفق الأدرينالين يعيق وصول الأوكسجين بنسب كافية إلى الدماغ.

أهمية تناول الماء:

من جانبه أكد استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أن الحرص على تناول الماء خلال فترات المساء في شهر رمضان مهم جدًّا، إذ يُسهم الماء في مساعدة الكلى على الحصول على العناصر الغذائية المهمة، بالإضافة إلى نقل الفضلات من وإلى المثانة على شكل بول، حيث يحتاج الجسم تقريبًا 6- 8 أكواب من الماء يوميًّا.

ويجب زيادة هذه الكمية إذا كانت الأجواء حارة، فقلة تناول السوائل يؤدي إلى بعض الإشكاليات غير الصحية مثل الجفاف المتكرر، الإصابة بالالتهابات، وأيضًا الإصابة بحصوات الكلى، فالماء ضروري لصحة الجسم، وبدونه لا تتم العمليات الكيميائية والحيوية داخل الجسم.

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