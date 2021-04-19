شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يطلق حملة «نتراحم» ويؤكد: سنتجاوز المستهدف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل مساء أمس الأول (الأحد) حملة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تحت شعار «نتراحم معهم»، وبارك انطلاقة الحملة عبر الاتصال المرئي وقال إنها إحدى المبادرات الخيرية في شهر الخير، التي تهدف إلى كفالة 169 أسرة سجين وإخراج 95 موقوفا.

وقال إن مثل هذه الحملات التي يكون لها بعد اجتماعي وخيري تؤكد حجم التكاتف والتعاضد بين جميع فئات المجتمع، وهو المنهج الذي حرصت عليه القيادة من خلال تعزيز جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) لما لها من أهداف نبيلة نستحضرها في هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات والثواب العظيم من الله جل علاه.

وأبدى الأمير فيصل بن مشعل مدى تفاؤله بتجاوز مستهدفات الحملة بأرقام كبيرة لما عُرف من أبناء الوطن الميسورين بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ورغبتهم بالبذل والعطاء، وحرصهم على احتساب الأجر والثواب من عند الله في هذا الشهر الفضيل.