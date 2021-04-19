شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سنتخذ الإجراءات حيال منتحلي صفة المركز لنشر معلومات «الإنذار المبكر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد المركز الوطني للأرصاد على أنه يصدر معلوماته المتعلقة بالإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي الموثق أو موقعه الإلكتروني الرسمي، محذرا من الانسياق خلف الحسابات التي تستخدم اسمه وشعاره في «تويتر».

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد: لاحظنا حسابات على منصة تويتر بإسم المركز وشعاره تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر، نشعركم أن المركز ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق وأن معلوماته تصدر عبر هذا الحساب أو الموقع الرسمي للمركز.

وأضاف: سنتخذ الإجراءات حيال أي حساب ينتحل صفة المركز وسيتم إبلاغ الجهات الرقابية بذلك.