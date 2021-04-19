شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا العربية» تتصدر المرتبة الأولى في قائمة شركات التأمين الأكثر قيمة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت براند فاينانس (Brand Finance) الشركة الاستشارية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية في لندن -والموجودة في أكثر من 20 دولة حول العالم- تصنيفها السنوي الجديد للعلامات التجارية الأكثر قيمة على المستوى العالمي والإقليمي.

وفي تصنيفها السنوي الجديد 2021 أعلنت براند فاينانس (Brand Finance) تصدر العلامة التجارية لـ«بوبا العربية للتأمين التعاوني» المرتبة الأولى في قائمة شركات التأمين الأكثر قيمة في الشرق الأوسط في تصنيف براند فاينانس (Brand Finance)؛ لتقديمها الحلول والمبادرات التأمينية المبتكرة، ما جعلها رائدة وطنيًا في مجالها لأكثر من 20 عامًا، لرعايتها الملايين من الأعضاء، وبما يتوافق مع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ومن جهة أخرى احتلت شركة «بوبا العربية» المرتبة 13 من حيث العلامات التجارية الأكثر قيمة في جميع قطاعات السوق السعودية، متقدمة بذلك 6 مراتب عن تصنيف العام الماضي، بزيادة في قيمتها بما نسبته 22.7% والمقدرة ماليًا بـ 618 مليون دولار (ما يعادل 2 مليار و317 مليون ريال سعودي تقريبًا).

وأكد طل ناظر -الرئيس التنفيذي في «بوبا العربية للتأمين التعاوني»- أن تقدم الشركة في التصنيف السنوي يعد تأكيدًا على التوجهات الإستراتيجية الناجحة التي انتهجتها بوبا العربية، من خلال السعي لـ«صناعة التغيير» في مجال الرعاية الصحية، وتحسين صحة العملاء، والبحث دائمُا عن حلول لتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية عبر برنامج «بوبا كليك»، وذلك تحت شعار ملهم «رعاية صحية متكاملة بلمسة واحدة»، بالإضافة إلى برنامج «بوبا طبتـم»، الذي يقدم خدمات صحية متنوعة مثل: التطعيم المنزلي للأطفال وطبيب بوبا والتطبيب عن بعد وغيرها، وكذلك برنامج «راحتكم» الذي يقدم تجربة متكاملة للعضو منذ دخوله للمستشفى وحتى تلقيه للرعاية الصحية اللازمة.

وتهدف براند فاينانس (Brand Finance) من خلال تقاريرها وتصنيفاتها السنوية إلى «سد الفجوة بين التسويق والتمويل»، ومنذ تأسيسها في 1996، ساعدت مختلف الشركات والمؤسسات على تقييم وتصنيف علاماتها التجارية على مدار أكثر من 20 عامًا، كما تقوم سنويًا باختيار أهم العلامات التجارية عالميًا من بين 5000 علامة، من خلال ترتيبها في قطاعات البلدان المنتمية إليها، وتتمتع بمصداقية عالية نظير خبرتها وتميزها في أبحاث السوق؛ لاعتمادها على معايير غاية في الدقة.

ولمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي:

www.bupa.com.sa