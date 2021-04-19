شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يطالب بإعادة تشديد الإجراءات ووقف بعض النشاطات ويؤكد: المؤشر مقلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري أن مؤشر الحالات اليومي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مقلق جداً، خاصة أن هناك ارتفاع في الحالات الحرجة.

وقال الشهري خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إن الاستمرار على ما نحن عليه سوف يصل بنا إلى مستويات أعلى، ولابد من وقف بعض النشاطات لمنع تفشي الفيروس.

وطالب الشهري الجهات المعنية بإعادة تشديد الاجراءات الاحترازية ووقف بعض النشاطات والتجمعات حتى يستقر منحنى الإصابات.