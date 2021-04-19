شكرا لمتابعة خبر عن «مركز الأرصاد» يحذر من حسابات وهمية تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من حسابات وهمية عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر.

وقال المركز: "لاحظنا حسابات على منصة تويتر بإسم المركز وشعاره تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر، نشعركم أن المركز ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق، وأن معلوماته تصدر عبر هذا الحساب أو الموقع الرسمي للمركز".

وأكد مركز الأرصاد، أنه سيتخذ الإجراءات حيال أي حساب ينتحل صفة المركز وإبلاغ الجهات الرقابية بذلك.