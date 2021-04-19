شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هبوط أرضى مفاجئ يتسبب في سقوط مركبة بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

تعرضت مركبة للسقوط في هبوط أرضي مفاجئ بالقرب من أحد المجمعات التجارية في حي الأندلس بمحافظة الخبر.

وكشفت بلدية الخبر عن مباشرة الموقع؛ حيث اتضح وجود كسر بخط طرد الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية، ونتيجة تسرب المياه حدث انهيار للأسفلت؛ ليتم تأمين الموقع وتسليمه لشركة المياه الوطنية لاستكمال الأعمال بحكم الاختصاص.

وباشرت فرق الطوارئ الفنية التابعة لشركة المياه الوطنية، الموقع وعزلت الخط وحولت التدفقات نحو خطوط بديلة وتم الانتهاء من علاج الكسر بعد 12 ساعة عمل، فيما قالت الشركة أن إدارة المرور تولت سحب المركبة من الموقع للبدء في إجراءات الحادث.