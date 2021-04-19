شكرا لمتابعة خبر عن البحرين تستعد لاستقبال 75 ألف مواطن يومياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بدأ قطاع السياحة والترفيه في مملكة البحرين الاستعداد لاستقبال المواطنين بمجرد فتح الحدود وإعادة فتح جسر الملك فهد لتنقل الزوار بين المملكة والبحرين الذي أغلق في 7 مارس 2020 الماضي ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

جاء ذلك بعد تغريدة الخطوط الجوية السعودية " جهزتوا الشنط؟ " ليرد عليها أكثر من 13 ألف متابع عبر كثير منهم عن شوقهم للسفر لزيارة البحرين وكثير من دول العالم التي تلتزم الاحترازات الصحية.

يذكر أن المتوسط اليومي لعدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بلغ 75 ألف مسافر فيما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين على استقطاب استثمارات وتنويع الاقتصاد البحريني حيث شهد عام 2019 استقطاب البحرين لـ11 مليون زائر الغالبية الساحقة منهم كانت من المملكة بقرابة 9 ملايين سائح شكلوا ما نسبته 88 في المائة من حجم الزوار للبحرين.