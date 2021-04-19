الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار على أجزاء من مكة والباحة

نبه الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار على منطقتي مكة المكرمة والباحة، تستمر حتى ساعات المساء.

وذكر الدفاع المدني، أنه ورد إليه تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، يشمل «الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن»، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبه من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يشمل «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» وتستمر حتى الساعة 8 مساءً .

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