الصحة: لا يوجد مانع طبي من تلقي الصائم للقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود مانع طبي من تلقي لقاح كورونا خلال فترة الصيام، مشيرة إلى أنه يتم تأجيل تلقي اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة إلى (38.5) فما فوق.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد ما يمنع تلقي لقاح فيروس كورونا خلال فترة الصيام».

وقال المواطن في استفساره، هل يمكن لي أخذ لقاح كورونا وأنا صائم؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

يذكر أن الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أوضح في وقت سابق، أن أخذ الإبر في نهار رمضان، مثل إبر الإنسولين ولقاح كورونا، لا تفسد الصيام.

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