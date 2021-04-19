بتسجيل 438 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

تصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلة 438 حالة من إجمالي 970 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 227 حالة، والشرقية 131، والمدينة المنورة 37، وعسير 28، وحائل 25، وجازان 22، وتبوك 19، والقصيم والحدود الشمالية 14 لكل منهما، ونجران 8، والجوف 4، والباحة 3 حالات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 896 حالة، ووفاة 11 شخصًا.

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