970 إصابة بكورونا.. «الصحة» تعلن حالات التعافي والوفيات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 405940 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 896 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 389598 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6834 حالة.

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