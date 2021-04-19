ضبط مقيمين من الجنسية الهندية يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيها لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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