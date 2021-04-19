نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يكرم الفائزين بـ«الجوائز الثقافية الوطنية»

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل ختام مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية) الذي تنظمه وزارة الثقافة في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وسيُكرّم أمير الرياض في الحفل، الفائزين بجوائز المبادرة البالغة 14 جائزة ثقافية، التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب وجائزة المؤسسات الثقافية، إلى جانب جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهو، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

وتأتي مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تقديراً لإسهامات المثقفين في المملكة بمختلف تخصصاتهم الإبداعية، والاحتفاء بالمنجز الثقافي المحلي، وذلك في سياق النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.

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