شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % زيادة في أعداد الحاويات بالموانىء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مارس لعام 2021م ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة 15,32%، بواقع أكثر من 640 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 33.83%، بواقع أكثر من 253 ألف حاوية قياسية.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة 7.62%، بواقع أكثر من 24 مليون طن، والقادمة عبر 1056 سفينة بنسبة زيادة 21.38%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 209%، بواقع أكثر من 393 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ عدد الركاب 49 ألف راكب، وبلغ أعداد السيارات الواردة 75 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليون طن.