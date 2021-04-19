شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إعلاميون" : تأهيل المعلمين لاستخدام المنصات بما يخدم العمليه التربوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور سعود بن فالح الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" وأستاذ الصحافة الرقمية، على أن الإعلام بكل أساليبه ووسائله يعد من الأدوات المؤثرة في إيصال رسالة التعليم، وتحقيق انتشارها على أوسع نطاق، ولكل الفئات التعليمية أو المرتبطة بها، محذرا المعلمين والمعلمات بأن لا يسرقهم الإعلام واستخدامات منصات الإعلام الجديد من أدوارهم التعليمية الأساسية.

وتحدث الدكتور سعود الغربي في ندوة بعنوان :"دور الإعلام في نشر رسالة التعليم"، التي نظمتها إدارة الإعلام والاتصال في تعليم ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ عن بعد وحظيت بحضور عدد من المعلمين والمعلمات والمهتمين، عن مفهوم الاعلام والاعلام الالكتروني وكيف اختلف المفهوم سابقًا والآن مع وجود التطور الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي التي أعطت للإعلام مفهومًا جديدًا، وجعلت من المعلم إعلامي بشكل آخر حيث يجب أن يطور المعلمون من خبراتهم وعملهم ليستطيعوا استخدام هذه المنصات بشكل يخدم العمليه التربوية.

وتحدث د. الغربي، عن مفهوم التربية الإعلامية، وأنه يجب أن يرسخ مفهوم الإعلام الصحيح في نفوس طلابنا وطالباتنا منذ الصغر، لأنه مع اجتياح وسائل التواصل حياتنا بالرغم من صغر سِن المتلقي أحيانًا إلا أنه يجب زرع الحذر والأخذ بالمصادر الصحيحه لجميع من يعمل في العمليه التربوية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، إلى حيثيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) التي غيرت الكثير من المفاهيم التعليمية وعملية التعليم برمتها، وأصبحت بشكل جديد ودخلت فيها وسائل جديدة، كلها مكونات العملية الإعلامية ولذلك نستطيع أن نقول التعليم أصبح تعليم وإعلام في الوقت نفسه.

وحول دور المعلمين في صناعة المحتوى بشكل عام في الفضاء الإعلامي والتقني، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على أنه يجب على التربوي أن يكون مشاركا ومنتجا للمواد التعليمية في منصات الإعلام المختلفه وأن لا يكون دوره قاصرًا على تلقي المحتوى من خلالها، ولكن حذّر المعلم بأن يقفز للعمل الإعلامي ويتحول لإعلامي مهملًا دوره كمعلم ومنتج محتوى متخصص.

وأشار د. الغربي إلى أن الاضواء وسحر الإعلام تفقد المعلم قيمته وهيبته، وتجعله يزاحم الإعلاميين في مهنتهم ويختلط الحابل بالنابل في مجتمعنا وهو في أمس الحاجة للتخصصية والتركيز في الانتاجية بحيث تكون ذات عائد مهنية وحضاري على المجتمع.

وكانت من ضمن المحاور في الندوة التي ادارتها ريم الخمسان المنسقة الاعلاميه في إدارة تعليم الحدود الشمالية، كيف نحافظ اليوم على هويتنا الإعلامية ضمن إطار منهجي كامل ومتكامل مع المجتمع الذي يحيط بنا وكيف يمكننا أن نحافظ عليها؟ وكانت إجابة الدكتور سعود الغربي، أن يتم ذلك عن طريق التركيز على أن المجتمع كامل مشارك في العملية الإعلامية فاليوم ليس فقط الطالب من يتابع إعلام المدرسة بل ولي الأمر والمجتمع والجهات الأخرى تتابع ما يقدمه الإعلام من نشر لرسالة التعليم، وأن كل ينطلق من قيم وأسس وأعراف اجتماعية راسخة، ومتى تمسكنا بهذا كله في ما ننتجه من محتوى إعلامي فبكل تأكيد سنحافظ على هويتنا وخصوصيتنا وستحفظ اجيالنا من خلال المحتوى الإعلامي السليم.