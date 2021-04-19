شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : 15 حالة تجلط بالدم من لقاح استرازينيكا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الغذاء والدواء : نسبة الإصابة في المملكة طبيعية جداً قياساً بالنسب العالمية

- في المملكة حالة لكل 200 ألف شخص وعالميا حالة لكل 125 ألف

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل 15 حالة لحدوث جلطات جراء استخدام لقاح استرازينيكا في المملكة.

وقالت الهيئة أن نسبة حدوث الجلطات بلغت حالة لكل 200 ألف شخص، حيث أن المعدل العالمي تسجيل حالة لكل 125 ألف إلى مليون شخص .

ودعت الهيئة الجهات الصحية في المملكة إلى رفع مستوى التيقظ خلال مرحلة إعطاء اللقاح .