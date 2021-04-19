143 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 24.488 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الحادي عشر؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاجراءات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال أحد عشر أسبوعاً 236.576 جولة رقابية .

جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الحادي عشر .

الإجراءات الاحترازية في المساجد

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 143 مخالفة ، مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.. فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1711 مسجداً بمناطق المملكة.

التقيد بالاحترازات

ودعت الوزارة الجميع في حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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