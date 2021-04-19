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ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث بريطانيا للخليج "تعزيز العلاقات"

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محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

بحث الأمير ، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر، "الأحداث الإقليمية والدولية".

 

ووفق وكالة الأنباء فإن اللقاء جاء بحضور كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة لدى بريطانيا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

 

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 

وتتمتع السعودية وبريطانيا بعلاقات استراتيجية وشراكة راسخة أظهرتها المواقف المتبادلة بينهم على امتداد عقود.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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