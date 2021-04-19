الموارد البشرية لـ القطاع العام والخاص: تقيدوا بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل.

الحالة الصحية عبر توكلنا

كما دعت وزارة الموارد البشرية، في بيان لها عبر “تويتر”، إلى أهمية التأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.

مستجدات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت أمس عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (907) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد

شارك الخبر