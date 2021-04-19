الحصيني يتوقع .. هطول أمطار وبرد على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، انحسار الحالة المُمطرة على المرتفعات خلال الـ “20” ساعة المقبلة من اليوم الاثنين.

وأشار الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات”.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

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