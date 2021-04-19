إغلاق 6 منشآت صحية مخالفة للإجراءات الوقائية في الشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ الأول من شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

تنفيذ 52 جولة رقابية

ونفذت الفرق الرقابية 52 جولةً، نتج عنها إغلاق ست منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.

أهمية التقيد بالاحترازات

ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

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