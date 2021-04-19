الأحوال المدنية تدشن مكتباً للرجال والنساء في المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، “مكتب المدينة المنورة 3” للرجال والنساء، لتقديم خدمات السجل “المدني” للمواطنين والمواطنات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدين.

وحدات خدمات شاملة

ويضم المكتب الذي يقع غرب المدينة المنورة على طريق خالد بن خالد بن عقبة بحي الدفاع “العزيزية”, وحدات خدمات شاملة مستقلة للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

اختصار الوقت وتقليل الجهد

يأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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