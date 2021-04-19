الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

الدارة تكشف أسرار قصة طبيب هولندي مع الإسلام والحج قبل 86 عامًا

متابعات الخليج 365 - واس

تنظم دارة الملك عبدالعزيز الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان “رحلة الطبيب الهولندي المسلم فان دير هوخ إلى الحج عام 1935م”، يلقيها عبر تطبيق “ZOOM”، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، ورئيس قسم الدراسات الشرق آسيوية والعربية بكلية الآداب في جامعة لوفان البلجيكية الدكتور عمرو رياض.

رحلة الطبيب الهولندي

وتتناول المحاضرة تلك الرحلة التي قام بها الدكتور الهولندي فان دير هوخ 1888 – 1957م إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عام 1935م بعد أن اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم: محمد عبدالعلي، والمذكرات والصور التي نقلت عنه خلال عمله طبيبًا في القنصلية الهولندية في جدة عام 1928م، واتصاله الأول بالإسلام في تلك المدة، ورحلته مع الإسلام والحج التي نشرها لاحقًا باللغة الهولندية.

قصة حياة الطبيب

وتكشف الرحلة قصة حياة الطبيب محمد عبدالعلي وتجربته كمغامر أوروبي ذهب إلى الحج في شبه الجزيرة العربية بحثًا عن تجارب روحية جديدة نقلها إلى كثير من القراء في وقته عبر رحلته المنشورة ومقالاته في الجرائد الهولندية في الثلاثينيات من القرن العشرين.

ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين في حضور المحاضرة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني : [email protected] .

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