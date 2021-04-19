شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: مصادرة وإتلاف 30 طنا من الخضار والفواكه مجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 30 طنا من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الاستباقية تمكنت الفرق الرقابية في إدارة الناقلات من رصد وحجز 4 مركبات نقل محملة بقرابة 10 أطنان من الخضار والبطاطس مجهولة المصدر في محيط سوق الخضار المركزي، وجرى تحريز الكميات وإتلافها على الفور قبل وصولها للباعة المخالفين.

وأضافت أمانة جدة أن الجولات الميدانية لإدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الشوارع الرئيسة بمنطقة البغدادية أسفرت عن ضبط بسطات عشوائية أمام عدد من المنشآت الغذائية وإتلاف نحو 6 أطنان من المواد المعروضة التي تبدو عليها علامات التلف وأخرى مجهولة المصدر.

من جانبها، واصلت بلدية البلد الفرعية أعمال الرقابة المكثفة على مواقع وجود الباعة الجائلين في عدد من الأسواق والشوارع بنطاق الفرع شملت منطقة البلد وأحياء الكندرة والبغدادية وتمكنت من مصادرة قرابة 15 طنا من الخضروات والفاكهة التي كانت تعرض للمستهلكين عشوائيا وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية.

وفي ذات السياق، صادرت بلدية الصفا خلال الأيام الماضية نحو 11 طناً من الخضار والفاكهة، جرى ضبطها في محيط سوق الخضار المركزي وفي عدد الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية، كما تمكنت بلديات أبحر وبريمان والتاريخية والشرفية وخزام من ضبط عدد من البسطات العشوائية ومصادرة وإتلاف أطنان من الخضروات والمواد الغذائية بجانب خردوات ومعروضات متنوعة.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها، حرصا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، كما تعمل على منع أسباب التزاحم في تلك المواقع خلال جائحة كورونا وتطبيق تعليمات الإجراءات الوقائية، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.