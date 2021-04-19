شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم مريض أفطر في نهار رمضان ومات قبل القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، على تساؤل بشأن مريض أفطر في نهار رمضان واستمر له المرض مدة تقرب من رمضان الآخر ثم مات، فهل يبقى الصوم في ذمته.

وأوضح الشيخ عبدالله المنيع، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أنه لا يبقى الصوم في ذمته بل هو برئ من ذلك لقول الله تعالى: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

وأشار "المنيع" إلى أن عدة من أيام أخر هي التي يقدر فيها الصوم، أما إذا جاءت تلك الأيام وهو لا يستطيع الصيام فهو معذور بسبب مرضه، مؤكدًا أنه إذا مات على ذلك الحال لا شيء عليه لا صيام ولا كفارة ولا صوم.