شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: نعيش أمطار صيفية مسائية تُخلف «سيف الرحمة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك أو "الصيف" ، ومن نتائجه أنه يُنبت جميع نباتات الربيع الصيفي "الأعشاب".

وقال خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو: "من أجمل وأورع المشاهد الطبيعية "سيف الرحمة"، وهي الألوان الطبيعية المحيطة بالغلاف الغازي بعد نزول المطر، وسميت بذلك لأنها مقوسة على شكل سيف، كما أنها تتخلق وتتواجد مع نزول رحمة الله علينا، المطر" .

وتابع الزعاق:" أشهر مسميات هذا المشهد عند العرب هو "قوس قزح" نسبة إلى جبل "قزح" الموجود في المزدلفة"، لافتًا إلى أن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك "الصيف" ومن نتائجه، إنبات أعشاب الربيع الصيفي، تغذية الآبار السطحية، ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة، وبعد سقوط مطر الصيف يتخلق سيف الرحمة.