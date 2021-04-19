شكرا لمتابعة خبر عن المسند: لو كانت المملكة ملتصقة بأفريقيا لأصبح مناخها شبيهاً بجنوبي مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، مشيرا إلى أنها ستنحصر على عدة مناطق.

وقال المسند:"الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، لكنها تتقلص لتنحصر فوق أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من منطقتَي عسير والباحة، وعلى أجزاءٍ من منطقة مكة".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تُثير بعض الغبار في الشرقية و الكويت وجنوب العراق.. هذا والله أعلم".

وأضاف"المسند" قائلاً: "لو كانت السعودية ملتصقة بإفريقيا، ولا وجود للبحر الأحمر؛ لأصبح مناخها، والله أعلم، شبيها بجنوبي مصر و ليبيا والصحراء الكبرى (أقل مطراً)".

وأكد المسند: "البحر الأحمر يلعب دوراً مهماً؛ لكونه ممراً للكتل المدارية، بل حتى الاستوائية الرطبة والمُحفّزة من قِبل مراكز الضغوط المنخفضة".