شكرا لمتابعة خبر عن رفع أجور العاملين السعوديين المتجاوزين 50 عامًا دون التقيد بنسبة 10% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصاحب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيد بنسبة 10 % بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت المؤسسة، أن خطوات التنفيذ تتمثل في: الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.

وأشارت إلى أن بعد ذلك يتم إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10 % وبما لا يتجاوز 4000 ريال، ثم الضغط على أيقونة (حفظ).