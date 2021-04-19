اخبار السعوديه

رفع أجور العاملين السعوديين المتجاوزين 50 عامًا دون التقيد بنسبة 10%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن رفع أجور العاملين السعوديين المتجاوزين 50 عامًا دون التقيد بنسبة 10% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصاحب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيد بنسبة 10 % بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت المؤسسة، أن خطوات التنفيذ تتمثل في: الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.

وأشارت إلى أن بعد ذلك يتم إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10 % وبما لا يتجاوز 4000 ريال، ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا